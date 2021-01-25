Минюст: некоммерческим организациям до 1 марта нужно предоставить информацию о своей деятельности

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоммерческим организациям до 1 марта нужно предоставить информацию о своей деятельности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Речь идет о политических партиях, общественных объединениях (международных, республиканских, местных), их союзах (ассоциациях) и фондах. Им необходимо ежегодно до 1 марта предоставлять по месту государственной регистрации в Министерство юстиции, главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома информацию о продолжении своей деятельности.

Отмечается также, что на основании постановления Минюста от 30 октября 2020 года №153-1 общественные объединения и фонды ежегодно до 1 марта должны доводить до всеобщего сведения информацию о своей деятельности и поступлении, расходовании денежных средств и иного имущества.

Информацию можно разместить либо в СМИ, либо на своих официальных сайтах (при их наличии), либо направить по месту госрегистрации в Минюст, главные управления юстиции областных, Минского городского исполкомов для последующего размещения на официальном сайте соответствующего органа юстиции в интернете.-0-