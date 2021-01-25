Минюст объявил старт конкурсу для юристов и журналистов на приз имени Спасовича

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции начинает принимать заявки для участия в конкурсе на приз имени выдающегося юриста белорусского происхождения Владимира Спасовича, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Участвовать в конкурсе могут юристы, журналисты, медиаторы, студенты, осваивающие образовательную программу высшего образования в области права, как индивидуально, так и в составе авторского коллектива, средства массовой информации и другие организации, которые доводят информацию правового характера до граждан.

Конкурс проводится по 11 номинациям: "Суд", "Прокуратура", "Следствие", "Исполнительное производство", "Адвокатура", "Нотариат", "Наука и право", "Хозяйство и право", "Медиация", "Право и журналистика", "Студенческая наука".

Принимаются работы в виде книг, брошюр, статей, телевизионных программ, радиопрограмм, новостных блоков, рекламных роликов. Работы необходимо представить на бумажном или электронном носителях.

В Минюсте обратили внимание, что одна и та же работа не может быть представлена в разных номинациях. Работы на иностранных языках должны быть переведены на русский или белорусский язык, иметь субтитры или синхронный перевод.

Материалы, представляемые на конкурс, должны быть опубликованы или освещены в радиоэфире или на телевидении или иным способом в течение 2020 года.

Заявку необходимо отправить до 1 марта по адресу: Минск, ул.Коллекторная, 10. Конкурсная комиссия до 3 мая определит победителей конкурса в каждой номинации.

Лучшим в соответствующей номинации будет вручен приз конкурса - статуэтка. По решению комиссии участники могут быть также награждены дипломами.

Конкурс проводится для повышения правовой культуры граждан, роли и значения права, пропаганды становления правовой государственности в Беларуси, а также популяризации профессии юриста.-0-