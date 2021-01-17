Минюст определил порядок информирования о деятельности медиатора

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции определило порядок информирования о деятельности медиатора. Это предусмотрено постановлением Минюста от 12 января 2021 года №2, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Медиаторы должны ежегодно до 1 февраля отчитываться в Минюст о своей деятельности за предыдущий год.

Документом утверждена форма отчета. Нужно указать количество проведенных информационных встреч (платных и бесплатных), число таких встреч, в результате которых заключены соглашения о применении медиации. Минюсту также нужно рассказать о количестве медиаций по виду спора (вытекающие из гражданских, семейных, земельных, экономических, трудовых или других правоотношений), а также о результатах медиаций.

Если медиатор не проводил в течение года информационные встречи или медиации, то нужно указать причины этого.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-