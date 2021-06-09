Минюст определил порядок прохождения стажировки будущих судебных исполнителей

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции определило порядок прохождения стажировки лицами, претендующими на занятие должности судебного исполнителя. Это предусмотрено постановлением №103 от 1 июня 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Основными задачами стажировки определены изучение стажером организации работы органов принудительного исполнения, специфики профессии судебного исполнителя, приобретение практических навыков и знаний, необходимых для деятельности в качестве судебного исполнителя. Будущие судебные исполнители также должны показать профессиональные знания, моральные и деловые качества для определения возможности назначения стажера на должность судебного исполнителя.

Назначение в качестве стажера производится, если нет соответствующего опыта или перерыв в работе в органах принудительного исполнения составил более трех лет.

"Лицо, впервые поступающее на государственную службу, может быть назначено в качестве стажера только после сдачи квалификационного экзамена для лиц, впервые поступающих на государственную службу, если сдача такого экзамена до назначения на государственную службу предусмотрена законодательными актами", - говорится в документе.

Руководителем стажировки может быть назначен судебный исполнитель со стажем работы в этой должности не менее двух лет.

Стажировка не может длиться более трех месяцев. Ее продолжительность определяется с учетом опыта работы человека, назначаемого в качестве стажера.

Постановление вступает в силу с 15 июля 2021 года.-0-