Минюст определил порядок выездов нотариусов в агрогородки

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции определило порядок выездов нотариусов в агрогородки и иные населенные пункты. Соответствующее постановление №179 от 8 декабря 2020 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Для нотариального обслуживания физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц нотариусы выезжают в агрогородки и другие населенные пункты, в которых нет нотариальных контор и бюро и есть условия для нотариальной деятельности (помещение, компьютерная и иная техника, необходимая для соответствующих услуг).

Согласно документу, нотариусы будут выезжать в агрогородки по графику при поступлении не менее одной заявки на совершение нотариального действия и (или) оказание услуги правового и технического характера не позднее рабочего дня, предшествующего дате выезда, предусмотренной графиком. Вне графика они будут выезжать по заявкам от ветеранов Великой Отечественной войны или лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Областные нотариальные палаты должны будут закрепить агрогородки за нотариальными конторами или бюро и утвердить график выездов.

Постановление вступает в силу с 3 января 2021 года.-0-