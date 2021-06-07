Минюст определил порядок взаимодействия ОПИ с госорганами и организациями

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства юстиции от 21 мая 2021 года №93 утверждена инструкция о порядке взаимодействия органов принудительного исполнения с Госавтоинспекцией МВД, Госинспекцией по маломерным судам, организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Инструкцией определен порядок взаимодействия указанных органов и организаций при исполнении постановления судебного исполнителя о принятии мер по временному ограничению права должника-гражданина, в том числе ИП, на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 кВт (5 л.с.), на охоту.

Взаимодействие осуществляется путем обмена информацией и координации необходимых действий для исполнения соответствующего постановления.

При совершении исполнительных действий устанавливается наличие у должника прав на управление механическими транспортными средствами, маломерными судами, на охоту, также выясняется, не является ли пользование этими правами необходимостью в связи с инвалидностью либо в качестве единственного средства получения дохода (в этом случае меры по временному ограничению прав не принимаются).

Постановление вступает в силу с 15 июля 2021 года.-0-