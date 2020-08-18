Минюст: оскорбления в мессенджерах и интернете могут служить доказательством в суде

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переписка в мессенджерах и информация в интернете могут служить доказательством в суде, напомнило Министерство юстиции в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Если в интернете вас оскорбляют, вам угрожают, унижают ваши честь и достоинство, распространяют сведения, порочащие деловую репутацию, нарушающие авторские права, можно обратиться к нотариусу и зафиксировать переписку с конкретным лицом в Viber, Telegram, WhatsApp и в других мессенджерах. Это нотариальное действие называется обеспечением доказательств для ведения дел в судах", - отметили в Минюсте.

При этом нужно помнить о некоторых нюансах, предусмотренных законодательством. Так, нотариус обеспечит письменное доказательство, если у обратившегося человека есть причины полагать, что представление этих доказательств станет впоследствии невозможным или затруднительным. Совершение этого нотариального действия возможно только до возбуждения дела в суде. Полученный от нотариуса документ о фиксации переписки может являться одним из доказательств в суде.

Ранее в Следственном комитете напомнили, что за оскорбления, угрозы применения насилия, а также сбор и распространение информации о частной жизни предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание за некоторые из указанных действий - вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.-0-