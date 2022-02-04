Минюст оценит востребованность медиации у населения

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции проведет анализ востребованности медиации у населения, сообщил заместитель министра юстиции Николай Старовойтов сегодня на заседании коллегии Министерства юстиции, передает корреспондент БЕЛТА.

Развитие института медиации - немаловажная задача Минюста, и основным направлением работы в 2021 году стало дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере, отметил Николай Старовойтов.

По его словам, сообщество медиаторов продолжает расти. На сегодня в реестре медиаторов, который ведет Министерство юстиции, насчитывается 992 человека.

К 1 февраля медиаторы впервые отчитаются о своей работе за прошедший год. "Министерством юстиции будет проведен анализ востребованности медиации у населения и выработаны предложения, направленные на дальнейшее развитие данного института", - сказал Николай Старовойтов.-0-