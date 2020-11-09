Минюст пересмотрел требования к правилам внутреннего контроля нотариусов

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами, внесены изменения. Они закреплены в постановлении №159 от 3 ноября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Постановлением определено, что должны включать правила внутреннего контроля. Установлен порядок проведения нотариусом оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.

Внесены дополнения, касающиеся мониторинга финансовых операций иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, занимающих должности, включенные в определяемый Президентом перечень государственных должностей, членов их семей и приближенных к ним лиц, а также организаций, бенефициарными владельцами которых являются эти лица.

Также уточнены критерии и признаки подозрительных финансовых операций. При их установлении финансовая операция подлежит особому контролю.

Постановление №159 вступает в силу с 20 ноября 2020 года.-0-