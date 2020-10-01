Минюст пересмотрит перечень документов для оказания услуг через службу "Одно окно"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции пересмотрит перечень документов, которые необходимы для осуществления административных процедур через службу "Одно окно", сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, планируется провести анализ документов, которые необходимо предоставлять для каждой из процедур, чтобы сохранить только минимальное количество документов и исключить из перечня те, без которых процедура может быть выполнена.

Минюст также работает над организацией пакетного принципа осуществления административных процедур. Как пояснил Олег Слижевский, это позволит, например, при обращении за получением свидетельства о рождении ребенка одновременно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, если возникает такое право, на очередь в детское дошкольное учреждение.

Работа по оказанию административных услуг по принципу одного окна ведется в стране не первый год. Задача на перспективу заключается в том, чтобы постепенно увеличивать количество таких услуг. В этом году количество админпроцедур, которые осуществляются через службу "Одно окно", увеличилось. "Задача максимум, чтобы как можно больше административных процедур постепенно переводить в электронную форму их оказания", - добавил министр.

Кроме этого, за получением ряда справок и иных документов любой гражданин или субъект хозяйствования может обратиться в государственный орган через единый портал электронных услуг, не выходя из дома. В частности, это касается ряда процедур налоговых, таможенных органов, органов пограничной службы, внутренних дел, связи. Планируется перевести в электронную форму еще некоторые востребованные процедуры.

В числе лучших по стране службы "Одно окно" Могилевского горисполкома, Кобринского, Лидского, Оршанского, Пуховичского, Речицкого, Щучинского райисполкомов, администрации Заводского района Минска.

В частности, в службу "Одно окно" Лидского райисполкома ежедневно обращаются более сотни граждан по самому широкому спектру вопросов: за назначением различных пособий, государственной адресной социальной помощи, за постановкой на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, согласованием перепланировки, проектной документации и др. Работе с гражданами и юридическими лицами в Лидском районе уделяется пристальное внимание, а в службе "Одно окно" не только обеспечена качественная работа по осуществлению административных процедур, но и созданы комфортные для граждан условия, безбарьерная среда, электронная очередь, есть детский уголок.-0-