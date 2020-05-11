Минюст пояснил, как получить справку в связи с переводом административных процедур в электронную форму

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции в своем пресс-релизе пояснило, как можно получить справки и иные документы в связи с переводом административных процедур в электронную форму, сообщает БЕЛТА.

В связи с принятием постановления Совета Министров от 6 мая 2020 года №271 актуализирован перечень административных процедур, переведенных в настоящее время в электронную форму.

"Уже сегодня за получением справок и иных документов, указанных в перечне, любой гражданин или субъект хозяйствования может обратиться в государственный орган через единый портал электронных услуг, не выходя из дома. В постановлении №271 определены конкретные госорганы, осуществляющие процедуры в электронной форме, и способ доступа к единому порталу", - говорится в пресс-релизе.

Для получения доступа к единому порталу в зависимости от конкретной административной процедуры заявителю необходимо приобрести личный ключ электронной цифровой подписи либо уникальный идентификатор (логин и пароль). Личный ключ электронной цифровой подписи можно получить в РУП "Национальный центр электронных услуг". Уникальный идентификатор выдается при личном обращении в службу одного окна либо РУП.

Изменения начали действовать с 6 мая.

Также указывается, что постановлением №271 расширяется перечень административных процедур, за которыми граждане и организации смогут обращаться в службу одного окна. Консолидация административных процедур в этой службе создает условия для оказания населению государственных услуг максимально доступно, удобно, с минимальной тратой времени и сил при обращении в местные органы власти, добавили в Минюсте.-0-