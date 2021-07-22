Минюст пояснил лишение лицензий некоторых адвокатов

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции приняло решение о прекращении действия лицензий, выданных четырем адвокатам. Такая информация размещена на сайте Минюста, сообщает БЕЛТА.

Адвокат Антон Гашинский лишен лицензии в связи с систематическим (два и более раза в течение 12 месяцев подряд) нарушением требований и условий осуществления адвокатской деятельности, установленных законодательством. Екатерина Желтонога - в связи с применением дисциплинарного взыскания в виде исключения из Минской городской коллегии адвокатов за систематическое нарушение указанных требований.

Адвокаты Андрей Мочалов и Валерий Звягинцев лишены лицензий в связи с применением к ним дисциплинарных взысканий в виде исключения из Минской областной коллегии адвокатов за совершение проступков, несовместимых со званием адвоката.

Действие лицензий прекращено с 21 июля 2021 года.-0-