Минюст пояснил новшества в сфере обязательной юридической экспертизы

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси совершенствуется порядок проведения криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В Минюсте напомнили, что указом №112 от 18 марта 2021 года введена новая редакция Положения о порядке проведения криминологической экспертизы.

"Теперь оценка необходимости доработки проекта нормативного правового акта по результатам криминологической экспертизы в соответствии с положением о кримэкспертизе осуществляется нормотворческим органом самостоятельно до его принятия. Причем неустранение замечаний, содержащихся в заключении кримэкспертизы, не препятствует принятию нормативного правового акта", - отметили в министерстве.

В этой связи, поскольку на обязательную юридическую экспертизу направляются принятые нормативные правовые акты, а результаты кримэкспертизы не являются предметом оценки в ходе обязательной юрэкспертизы, заключение кримэкспертизы исключено из перечня документов, обязательно прилагаемых к нормативному правовому акту при направлении на такую экспертизу.

В Минюсте добавили, что эти изменения касаются постановлений Комитета государственного контроля, Национального банка, Управления делами Президента Беларуси, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз. Также речь идет о нормативных правовых актах, которые принимаются несколькими нормотворческими органами, в случае, если указанные выше являются первыми в числе принимающих этот акт.

Кроме того, с учетом практики проведения обязательной юридической экспертизы уточнен способ направления письма Министерства юстиции, главного управления юстиции о возврате правового акта, а также письма нормотворческого органа об отзыве нормативного правового акта.-0-