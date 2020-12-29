Минюст поздравил с новогодними праздниками ребят Березковского детского сада-школы

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Олег Слижевский в ходе акции "Наши дети" посетил сегодня подшефный Березковский детский сад - базовую школу Докшицкого района и принял участие в предновогоднем празднике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Поздравляя ребят, родителей и педагогов с праздниками, Олег Слижевский признался, что всегда с нетерпением ждет поездки. "Министерство юстиции давно дружит с этой сельской школой. Скажу откровенно, нынче стоял вопрос о том, чтобы просто передать в Березки презенты. Но зная, какой душевный, полный тепла новогодний праздник здесь всегда готовят, мы все же решили побывать на представлении", - сказал министр.

Для всех учащихся и воспитанников сельского детсада-школы Министерство юстиции подготовило сладкие подарки. Коллектив ведомства поддерживает подшефное учреждение образования на протяжении 14 лет.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-