Минюст: продленные на шесть месяцев паспорта действительны только внутри страны

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паспорта, срок действия которых продлен на шесть месяцев, действительны только внутри страны, сообщила заместитель начальника управления правового регулирования конституционного строительства и правоохранительной деятельности главного управления нормотворческой деятельности в сфере государственного строительства Министерства юстиции Марина Мельникова в эфире радиопрограммы "Актуальный микрофон" на Первом национальном канале Белорусского радио, сообщает БЕЛТА.

"Согласно постановлению, которым определен перечень этих документов (срок действия которых продлевается на шесть месяцев. - Прим. БЕЛТА), продленные паспорта граждан не являются действительными для пересечения государственной границы, - отметила Марина Мельникова. - Исключение составляют только те случаи, когда продленные паспорта признаются иностранными государствами на основании заключенных с нашей страной двусторонних соглашений. Если такой договоренности нет, значит, паспорт может быть использован гражданином только на территории нашей страны".

Заместитель начальника управления пояснила, что у граждан и юридических лиц нет обязанности обращаться в уполномоченный орган за выдачей новых документов и решений, в том числе паспорта, если срок их действия истек либо истекает с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021-го. Владельцы могут пользоваться имеющимися у них документами еще на протяжении шести месяцев.

"Если срок действия паспорта истекает, например, 10 ноября этого года, этот паспорт будет действителен еще до 10 мая 2021-го. Гражданину не нужно никуда обращаться за его продлением, проставлением каких-то отметок", - отметила Марина Мельникова.

Вместе с тем если срок действия паспорта истекает в указанный период, его все равно можно продлить, например, для пересечения границы. "Автоматическое продление срока действия документа не препятствует ни гражданам, ни юридическим лицам обратиться в компетентный орган. В таком случае госорган обязан рассмотреть поступившее заявление и выдать документ в обычном порядке", - обратила внимание специалист.

По словам замначальника управления, перечни сформированы на основании предложений госорганов, которые выдают соответствующие документы. Во время первой волны коронавируса уже принималось подобное решение. "Исходя из предыдущего опыта, было принято решение аналогичного характера. Какие-то документы были исключены из перечня, какие-то новые появились. Учитывался принцип разумности и целесообразности. Если госорганы видели, что эти документы не востребованы населением, соответственно в перечень они уже не включались", - добавила она.

В перечень админпроцедур по заявлениям граждан включены 190 процедур. Это принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, выдача справок о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о занимаемом жилом помещении и составе семьи, о месте жительства, выдача справки о состоянии здоровья и др.

Для юридических лиц процедуры иные, но срок действия документов продлевается в том же порядке. Речь идет, в частности, о разрешениях на размещение средства наружной рекламы, приобретение и хранение оружия, ряде другой разрешительной документации, в том числе на ввоз и вывоз определенных товаров. По сравнению с предыдущим решением, которое было принято весной, перечни продлеваемых документов пополнились такими новыми документами, как акт обязательного периодического медицинского осмотра, удостоверение по охране труда, природоохранное разрешение, квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг, свидетельство об госаттестации санаторно-курортной организации.-0-