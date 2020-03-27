Минюст рекомендует воспользоваться онлайн-сервисами при обращении к нотариусу

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции рекомендует воспользоваться онлайн-сервисами и другими удобными способами при обращении к нотариусу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Граждане и представители юридических лиц могут записаться на прием по телефону либо онлайн без необходимости дополнительного посещения нотариальной конторы (нотариального бюро) с этой целью. Телефонные номера, а также сервис онлайн-записи на прием размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП) в разделе "Найти нотариуса".

Чтобы получить консультацию, рекомендуется воспользоваться сервисом "Вопрос нотариусу" на сайте БНП. Этот сервис не является мгновенной онлайн-консультацией, однако ответы на заданные вопросы будут предоставляться максимально оперативно.

По вопросам, связанным с документами, переданными на хранение в нотариальные архивы, также можно обратиться по телефонам. Контактная информация нотариальных архивов размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе "Архивы".

Как отмечается на сайте БНП, работа нотариальных контор и нотариальных бюро в период подъема заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями организуется с учетом комплекса профилактических мер и рекомендаций, заявленных компетентными органами. Граждане и юрлица, как и прежде, имеют возможность получать квалифицированную юридическую помощь и обращаться за совершением нотариальных действий в строгом соответствии с законодательством.-0-