Минюст скорректировал требования к правилам внутреннего контроля риелторов и адвокатов

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минюст скорректировал положения инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риелторские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро. Это предусмотрено постановлением Министерства юстиции №161 от 3 ноября 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Изменения обусловлены принятием закона от 13 мая 2020 года №14-З "Об изменении Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" и в его развитие постановлений Совета Министров.

Как отметили в пресс-службе Минюста, постановлением определены требования к правилам внутреннего контроля. Предусмотрена возможность идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных об участниках финансовой операции на удаленной основе.

Установлены порядок завершения идентификации после заключения договора на осуществление финансовой операции, а также периодичность проведения оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения. Уточнены критерии и признаки подозрительных финансовых операций.

Постановление №161 вступит в силу с 20 ноября 2020 года.-0-