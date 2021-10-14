Минюст урегулировал вопросы ведения книги регистрации договоров на оказание юрпомощи

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции урегулировало вопросы ведения книги регистрации договоров на оказание юридической помощи. Это предусмотрено постановлением Минюста №181 от 30 сентября 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Документом установлена форма книги регистрации договоров на оказание юридической помощи, а также определены требования к ведению книги.

Отмечается, что книга регистрации должна вестись каждым адвокатом. Договоры на оказание юридической помощи регистрируются в день их подписания. Книгу регистрации можно вести как на бумажном, так и на электронном носителе. Во втором случае ее необходимо вывести на бумажный носитель по окончании календарного года. Порядок ведения адвокатом книги регистрации ежемесячно контролирует заведующий юридической консультацией.

Постановление вступает в силу с 30 ноября 2021 года.-0-