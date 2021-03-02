Минюст установил порядок тестирования кандидатов на некоторые должности

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минюст определил порядок проведения тестирования кандидатов на должности специалистов главных управлений юстиции облисполкомов, осуществляющих обязательную юрэкспертизу нормативных правовых актов (НПА), принятых местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами базового территориального уровня. Соответствующая инструкция закреплена постановлением Минюста №38 от 25 февраля 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Благодаря тестированию будет проверено, как хорошо кандидаты знают законодательство о правовом обеспечении нормотворческой деятельности. Необходимо будет пройти тест в письменной форме, содержащий 20 вопросов. На его написание отводится 30 минут. При этом нельзя использовать электронные базы правовой информации, а также НПА на бумажных или электронных носителях.

Решение о прохождении тестирования принимается заместителем министра юстиции в ходе собеседования с кандидатом при условии, если количество правильных ответов в тесте кандидата составило не менее 70%.

Постановлением №38 ряд ведомственных постановлений и их отдельных структурных элементов признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу 3 марта 2021 года.-0-