26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минюст уточнил правила оплаты юридической помощи наличными. Это предусмотрено постановлением министерства №203 от 25 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.
Согласно документу, наличные деньги при оплате гражданами юридической помощи принимаются с оформлением адвокатом либо в кассе юридической консультации квитанции по установленной форме. Оформляется квитанция в двух экземплярах по каждому факту приема наличных. Первый выдается гражданину, второй хранится в юридической консультации.
Бланки квитанций, изготовленные до вступления в силу постановления №203, применяются до полного их использования.
Ведомственное постановление №62 от 6 апреля 2015 года "Об установлении формы квитанции" признается утратившим силу.
Постановление №203 вступает в силу с 30 ноября 2021 года.-0-