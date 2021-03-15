Минюст зарегистрировал Белорусскую федерацию электронного спорта и спортивно-прикладных технологий

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции зарегистрировало Белорусскую республиканскую федерацию электронного спорта и спортивно-прикладных технологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Это общественное объединение будет вести деятельность по популяризации среди подростков и молодежи электронного спорта как массового вида, пропагандирующего общечеловеческие ценности и здоровый образ жизни. Оно также направлено на профессиональную подготовку и содействие выявлению одаренной и талантливой молодежи и подростков для инновационных отраслей через участие в соревнованиях.

Кроме того, федерация будет вести работу по социальной адаптации детей и молодежи с ограниченными физическими возможностями (инвалидностью) посредством электронного спорта и спортивно-прикладных технологий.-0-