Минюст зарегистрировал общественное объединение "Патриоты Беларуси"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции зарегистрировало республиканское общественное объединение "Патриоты Беларуси", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Общественное объединение ставит своей целью построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси.

Его деятельность будет направлена на воспитание у граждан уважения и гордости к государственным символам Беларуси, объединение граждан страны на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа, его культурных традиций и исторической судьбы. Участники общественного объединения стремятся к сохранению суверенитета и независимости государства.-0-