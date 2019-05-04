Минлесхоз инициирует снятие запрета на посещение лесов в большинстве районов Беларуси

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства инициирует снятие запрета на посещение лесов в большинстве районов Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"Лесхозы в большинстве районов страны ходатайствуют перед местными органами власти о введении запрета на посещение лесов. Да, есть регионы, где по-прежнему тяжелая пожароопасная ситуация, но в большинстве районов запрет можно снимать", - сказали в пресс-службе.

На данный момент запрет снят в 39 районах страны. Это Поставский район Витебской области, восемь районов Гродненской области (Вороновский, Ивьевский, Ошмянский, Сморгонский, Островецкий, Щучинский, Мостовский и Лидский), пять районов Минской (Вилейский, Червенский, Копыльский, Несвижский и Слуцкий), семь - Могилевской (Бобруйский, Кировский, Краснопольский, Костюковичский, Хотимский, Кричевский и Климовичский). В Гомельской области запрет на посещение лесов снят во всех районах, кроме Светлогорского, Октябрьского и Житковичского. "Что касается остальных регионов, то это будет зависеть от скорости принятия решений райисполкомами", - отметили в пресс-службе.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать снятие ограничений в своем регионе (http://www.mlh.by/maps/map.php). Карта оперативно обновляется.

С начала года в Беларуси произошло более 320 лесных пожаров на площади свыше 1,2 тыс. га. При этом площадь трех крупных пожаров еще уточняется и не включена в общую цифру.

Для борьбы с пожарами у Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций и 660 пунктов пожарного инвентаря. Используются 545 пожарных авто, а также более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1800 мотопомп и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей. Также для раннего обнаружения лесных пожаров существует сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения. Беспилотники используются для отслеживания границ пожаров и определения их площадей.-0-