Минлесхоз напоминает правила безопасного поведения в лесу

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства напоминает правила безопасного поведения в лесу в пожароопасный сезон, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сухая погода, длительное отсутствие осадков, порывистый ветер способствуют быстрому распространению огня. В некоторых регионах решениями рай- и облисполкомов вводятся запреты на посещение лесов. Вместе с тем Минлесхоз рекомендует не забывать и о мерах осторожности там, где подобных запретов нет.

Так, не следует бросать сигареты, окурки, спички, не убедившись, что они надежно потушены. Нельзя разводить костры на захламленном месте, среди густой сухой травы, на сухой моховой подушке - предварительно нужно очистить место для костра, убрать с него все растения. Не стоит разводить большой огонь среди близко расположенных кустарников, под кронами деревьев, в сухом травостое.

При сильном ветре нужно загородить костер от ветра, с особой осторожностью использовать в качестве топлива породы деревьев, дающие при сгорании много искр.

Специалисты рекомендуют делать костры компактными и не оставлять костер без присмотра на продолжительное время. При уходе нужно тщательно погасить костер.-0-