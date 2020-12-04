Минлесхоз определил порядок расчета пропускной способности охотничьих угодий

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства утвердило инструкцию о порядке расчета пропускной способности охотничьих угодий. Это предусмотрено постановлением Минлесхоза от 18 ноября 2020 года №19, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Пропускная способность определяется для ограничения количества реализуемых путевок для охоты на животных ненормируемых видов. Она рассчитывается пользователем на всю территорию охотничьих угодий (кроме зоны покоя) или на одну или несколько единиц внутрихозяйственного деления территории. В пропускную способность включаются охотничьи путевки, выдаваемые на сезон охоты, один или несколько охотничьих дней.

Норма площади охотничьих угодий на одного охотника составит 5 га в весенний сезон, 10 га - в летне-осенний и осенне-зимний сезоны.

Постановление вступит в силу с 1 января 2021 года.-0-