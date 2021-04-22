Минлесхоз опроверг фейки о "беспощадной вырубке лесов"

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства в своем Telegram-канале опровергло фейки о якобы беспощадной вырубке лесов в стране, сообщает БЕЛТА.

"Накануне интернет облетело "громкое" видео от одного из польских спутниковых телеканалов о том, что под Борисовом до такой степени вырубают и распродают все, что "просто страшно смотреть". Нам же стало страшно от безграмотности автора ролика и "журналистов", которые даже не подумали проверить информацию и выяснить, что же это за рубка. Для тех, кто уважает себя настолько, чтобы не штамповать примитивные фейки, поясняем: речь идет о Гливинском лесничестве Борисовского района, это примерно 20 км от города. Вокруг - деревни и дачи, а также психоневрологическая больница. Назвать участок "глушью" - так себе сравнение, - рассказали в Минлесхозе. - Рубка там была главного пользования, то есть убирали "урожай" спелой и перестойной древесины. Для этого "гениальный лес", как его назвала автор ролика, в общем-то и выращивался".

В ведомстве также заверили, что ни в Борисовском, ни в каком-либо другом районе никто ничего "беспощадно" не вырубает. Все рубки - плановые, не более того.

"Надеемся, что это сообщение дойдет и до тех Telegram-каналов, которые сегодня резко, вдруг и неожиданно начали рассуждать о некой "экологической катастрофе в Беларуси". Для вас, начинающие блогеры, обозначим одну лишь цифру: 1 млрд 857,6 млн кубометров. Это общий запас лесных насаждений нашей страны! В ближайшие дни в борисовской "глуши" будут создавать новый лес. Приглашаем говорунов поработать руками и сделать действительно полезное дело на благо нашей Беларуси", - резюмировали в Министерстве лесного хозяйства. -0-