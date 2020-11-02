Минлесхоз предлагает обсудить использование капканов при охоте

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси урегулируют использование капканов при охоте, планируется переход к более гуманным видам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Минлесхоз проводит общественное обсуждение проекта технического кодекса установившейся практики "Капканы. Правила применения". Проект ТКП состоит из шести разделов: "Область применения", "Термины и определения", "Ущемляющие капканы", "Давящие капканы", "Правила применения капканов", "Техника безопасности при обращении с капканами".

"Основное новшество - разделение капканов на виды (ущемляющие и давящие), четкое описание их конструктивных элементов. В последующем это позволит осуществить переход от использования негуманных ущемляющих капканов к более гуманным давящим при проведении охот", - рассказали в пресс-службе.

Данная инициатива неоднократно выдвигалась представителями общественных организаций и получила поддержку Министерства лесного хозяйства. Вместе с тем отсутствие документа, регламентирующего технические характеристики капканов и разделяющего их на виды, не позволяло осуществить эту работу ранее. Минлесхоз взял на себя инициативу по разработке проекта документа. В случае его принятия переход к более гуманным видам капканов планируется осуществить в течение нескольких лет.

Проект документа размещен на сайте Минлесхоза в разделе "Общественные обсуждения". Прислать свои замечания и предложения можно до 13 декабря.-0-