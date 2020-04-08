Минлесхоз предлагает обсудить изменения в правила ведения охотничьего хозяйства и охоты

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства информирует о проведении общественных обсуждений проекта указа по внесению изменений и дополнений в правила ведения охотничьего хозяйства и охоты. Проект документа размещен на сайте Минлесхоза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Проект указа направлен прежде всего на разделение действующей редакции правил на два нормативных документа: правила охоты и правила ведения охотничьего хозяйства. Это позволит простым охотникам изучить требования к организации и проведению охоты в отдельном документе, не касаясь вопросов охотничьего хозяйства, которые для них не актуальны. Предлагаемый проект подготовлен с учетом предложений, высказанных всеми заинтересованными органами, а также гражданами", - отметили в пресс-службе.

Консультант отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Виталий Бондаревич рассказал о предлагаемых изменениях. "Проектом указа предусмотрен мораторий на изъятие глухаря на территории Брестской и Гродненской областей. Это связано с тем, что в этих регионах обитает западноевропейский подвид глухаря, численность которого, как было установлено НАН Беларуси, уменьшается. Ученые вышли с инициативой запретить там охоту, чтобы восстановить популяцию, и мы поддержали эту идею. НАН Беларуси на этом примере будет исследовать, как влияет охота на определенный вид животного", - проинформировал он.

Кроме того, предлагается увеличить сроки охоты на лося-сеголетка на один месяц. Предусмотрено увеличение сроков охоты и на пятнистого оленя. Еще одно предложение касается зайца-беляка и зайца-русака: если раньше с октября можно было охотиться лишь с дипломированными собаками (а со всеми - только с ноября), то согласно проекту указа охота со всеми собаками будет возможна уже с октября. Предлагается также разрешить охоту на бобра в ночное время в присутствии не должностного лица, как было ранее, а руководителя охоты.

Проектом указа предполагается исключить карточку учета нарушений государственного удостоверения на право охоты. "Мы предлагаем ее заменить QR-кодом непосредственно на госудостоверении, который будет нести всю информацию об охотнике, в том числе и о допущенных им нарушениях", - пояснил консультант отдела охотничьего хозяйства.

Еще одно предложение касается упрощения охотоустроительной документации. Если раньше требовалось и биолого-экономическое обоснование, и проект охотустройства, то теперь предлагается оставить только проект охотустройства. "Это позволит снизить себестоимость такого проекта и упростить процедуру предоставления в аренду охотничьих угодий", - подчеркнул Виталий Бондаревич.

"Кроме того, предлагаем упростить процедуру закрытия разрешений на добычу охотничьего животного в части гашения талонов. Если раньше у нас гашение талонов шло с проставлением даты и подписи, сейчас предлагается просто перечеркивать каждый талон. С такой инициативой выступили все пользователи охотничьих угодий", - добавил представитель Минлесхоза.

Министерство выражает благодарность тем, кто прислал свои предложения по усовершенствованию правил ведения охотничьего хозяйства и охоты. Они были рассмотрены на заседаниях межведомственной рабочей группы, созданной при Минлесхозе.

Замечания и предложения по проекту указа следует направлять на электронную почту mlh@mlh.gov.by.-0-