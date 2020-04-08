Минлесхоз предлагает обсудить изменения в правила ведения охотничьего хозяйства и охоты

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 8 апреля 2020
Минск Малооблачно +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:39 Футболисты "Славии" победили БАТЭ в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси Спорт
19:33 Транзитным перевозчикам выделили четыре дополнительные стоянки для отдыха, питания и заправки Общество
19:12 Белорусские предприятия стали победителями премии СНГ 2019 года в области качества Общество
19:03 Мингорисполком и облисполкомы 11 апреля проведут прямые телефонные линии Общество
18:59 Неизвестные "заминировали" все самолеты в московском аэропорту Шереметьево В мире
18:56 ФХБ приостановила все детско-юношеские соревнования Спорт
18:56 Известные белорусские спортсмены поддержали интернет-проект "I БРСМ I онлайн" Общество
18:49 Суды принимают все рекомендованные меры для профилактики COVID-19 Общество
18:38 В Гомеле начнут отключать горячую воду с 12 мая Регионы
18:36 Коммунальное предприятие в Минске недоплачивало зарплату работникам Происшествия
18:32 МИД оказал помощь в возвращении на родину более 6 390 белорусов Общество
18:19 Испания с 26 апреля планирует возвращение к нормальной жизни В мире
18:14 БПЦ призывает ослабленных и заболевших людей смотреть трансляцию богослужений дома Общество
18:02 Белорусские таможенники с начала года изъяли около 90 кг наркотиков и психотропов Общество
17:56 Движение транспорта временно ограничат 9 апреля в Минском районе Регионы
17:40 В Минске грузовик врезался в легковушку: от удара ее отбросило на осветительную мачту Происшествия
17:38 Витебчане вынуждены обойти не одну аптеку, чтобы найти средства защиты - КГК Регионы
17:37 Минлесхоз предлагает обсудить изменения в правила ведения охотничьего хозяйства и охоты Общество
17:32 Белорусская компания закупила в Китае 50 тыс. тестов на коронавирус и передала их Минздраву Общество
17:32 Бундеслига разработала план по возобновлению сезона Спорт
17:21 Профилактику коронавируса важно проводить среди всех уязвимых слоев населения - сенатор Регионы
17:13 Тендер на реконструкцию дороги М7 объявят в середине апреля - Минтранс Экономика
16:41 Пенсионер из Чечерского района хранил дома порох, патроны и обрез Происшествия
16:33 В Минске завершено расследование дела о хищении денег с помощью фишинга Происшествия
16:29 В Хойникском районе авиация следит за обстановкой в экосистемах Регионы
16:27 В Минске около 15% граждан нарушают режим самоизоляции Регионы
16:11 ФОТОФАКТ: На улицах Витебска немноголюдно Регионы
16:05 Путин заявил о необходимости создать условия для возврата предприятий России к нормальной работе В мире
15:59 Два крупных лесных пожара тушат в Гомельской области Происшествия
15:58 В Минске в 2019 году зафиксирован рост производственного травматизма Регионы
Все новости
Все новости
Общество
08 апреля 2020, 17:37

Минлесхоз предлагает обсудить изменения в правила ведения охотничьего хозяйства и охоты

Фото из архива
Фото из архива

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства информирует о проведении общественных обсуждений проекта указа по внесению изменений и дополнений в правила ведения охотничьего хозяйства и охоты. Проект документа размещен на сайте Минлесхоза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Проект указа направлен прежде всего на разделение действующей редакции правил на два нормативных документа: правила охоты и правила ведения охотничьего хозяйства. Это позволит простым охотникам изучить требования к организации и проведению охоты в отдельном документе, не касаясь вопросов охотничьего хозяйства, которые для них не актуальны. Предлагаемый проект подготовлен с учетом предложений, высказанных всеми заинтересованными органами, а также гражданами", - отметили в пресс-службе.

Консультант отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Виталий Бондаревич рассказал о предлагаемых изменениях. "Проектом указа предусмотрен мораторий на изъятие глухаря на территории Брестской и Гродненской областей. Это связано с тем, что в этих регионах обитает западноевропейский подвид глухаря, численность которого, как было установлено НАН Беларуси, уменьшается. Ученые вышли с инициативой запретить там охоту, чтобы восстановить популяцию, и мы поддержали эту идею. НАН Беларуси на этом примере будет исследовать, как влияет охота на определенный вид животного", - проинформировал он.

Кроме того, предлагается увеличить сроки охоты на лося-сеголетка на один месяц. Предусмотрено увеличение сроков охоты и на пятнистого оленя. Еще одно предложение касается зайца-беляка и зайца-русака: если раньше с октября можно было охотиться лишь с дипломированными собаками (а со всеми - только с ноября), то согласно проекту указа охота со всеми собаками будет возможна уже с октября. Предлагается также разрешить охоту на бобра в ночное время в присутствии не должностного лица, как было ранее, а руководителя охоты.

Проектом указа предполагается исключить карточку учета нарушений государственного удостоверения на право охоты. "Мы предлагаем ее заменить QR-кодом непосредственно на госудостоверении, который будет нести всю информацию об охотнике, в том числе и о допущенных им нарушениях", - пояснил консультант отдела охотничьего хозяйства.

Еще одно предложение касается упрощения охотоустроительной документации. Если раньше требовалось и биолого-экономическое обоснование, и проект охотустройства, то теперь предлагается оставить только проект охотустройства. "Это позволит снизить себестоимость такого проекта и упростить процедуру предоставления в аренду охотничьих угодий", - подчеркнул Виталий Бондаревич.

"Кроме того, предлагаем упростить процедуру закрытия разрешений на добычу охотничьего животного в части гашения талонов. Если раньше у нас гашение талонов шло с проставлением даты и подписи, сейчас предлагается просто перечеркивать каждый талон. С такой инициативой выступили все пользователи охотничьих угодий", - добавил представитель Минлесхоза.

Министерство выражает благодарность тем, кто прислал свои предложения по усовершенствованию правил ведения охотничьего хозяйства и охоты. Они были рассмотрены на заседаниях межведомственной рабочей группы, созданной при Минлесхозе.

Замечания и предложения по проекту указа следует направлять на электронную почту mlh@mlh.gov.by.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство лесного хозяйства охота
Новости рубрики Общество
Фото из архива Транзитным перевозчикам выделили четыре дополнительные стоянки для отдыха, питания и заправки
Белорусские предприятия стали победителями премии СНГ 2019 года в области качества
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы 11 апреля проведут прямые телефонные линии
Ксения Санкович. Фото из архива Известные белорусские спортсмены поддержали интернет-проект "I БРСМ I онлайн"
Фото из архива Суды принимают все рекомендованные меры для профилактики COVID-19
Фото из архива МИД оказал помощь в возвращении на родину более 6 390 белорусов
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: экономика и жизнь людей - вопрос номер один
В Беларуси в борьбе с COVID-19 задействованы 25 тыс. медиков
Прорабатывается введение административной ответственности за нарушение режима самоизоляции - Караник
Время возможностей! Лучшие условия для покупки квартир в самых заметных комплексах Минска
Топ-новости
МИД оказал помощь в возвращении на родину более 6 390 белорусов
Минздрав не дает данные о COVID-19 с разбивкой по районам из-за нездорового интереса к заболевшим
Орда рассказал о механизмах страхования работников учреждений здравоохранения
Белорусская компания закупила в Китае 50 тыс. тестов на коронавирус и передала их Минздраву
В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020-2021 годы
Врачи рассказали об отличиях гриппа и коронавирусной инфекции
Порывистый ветер и до +22°С ожидается в Беларуси 9 апреля
В Минске около 15% граждан нарушают режим самоизоляции
БПЦ призывает ослабленных и заболевших людей смотреть трансляцию богослужений дома
В Гомеле начнут отключать горячую воду с 12 мая
Брестские предприятия переориентируются на выпуск масок и дезсредств
Е-кабинет появится у каждого белоруса
Белорусские депутаты рассмотрят 9 апреля поправки в закон о здравоохранении
ФОТОФАКТ: На улицах Витебска немноголюдно
Запрет на посещение лесов действует в 15 районах Беларуси
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.