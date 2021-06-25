Минлесхоз проработает вопрос введения единого порядка реализации лесопродукции населению

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства проработает вопрос введения единого порядка реализации лесопродукции населению, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Многие граждане в последнее время погрузились в ремонт и столкнулись с высокими ценами на лесопродукцию. Стоит отметить, что устанавливаем их не мы, действуют законы рынка, однако вопрос удовлетворения потребностей граждан сегодня на особом контроле у руководства отрасли. В ближайшее время специалисты ведомства проработают вопрос введения единого порядка реализации лесопродукции населению", - рассказали в Минлесхозе.

Как отметили в ведомстве, в частности, речь может идти о введении фиксированных цен на лесопродукцию для собственного потребления граждан.-0-