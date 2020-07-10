Минлесхоз рассказал о мероприятиях по наведению порядка в лесах

Валентин Шатравко

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА рассказал о мероприятиях по наведению порядка в лесах. "Ежегодно Министерство лесного хозяйства разрабатывает и утверждает комплекс мероприятий по наведению порядка в лесном фонде. По итогам 2019 года проведены рубки промежуточного пользования на площади 21,6 тыс. га, рубки ухода за лесом - на 9,9 тыс. га, выборочные санитарные рубки - на 11,7 тыс. га, прочие рубки - на 19,7 тыс. га, в том числе сплошные санитарные рубки - на 1,7 тыс. га, очистка леса от захламленности - на 17,9 тыс. га. Квартальные просеки расчищены на протяжении 789 км, уход за лесными культурами проведен на площади 4,7 тыс. га, также обустроено 129 мест отдыха", - отметил Валентин Шатравко. По его словам, в лесном фонде системно убирают бытовые отходы, в том числе на участках, прилегающих к местам отдыха вдоль автомобильных дорог, садоводческим товариществам и населенным пунктам, в придорожных полосах. В 2019 году убрано 18,1 тыс. куб.м бытового мусора. С начала этого года лесохозяйственные учреждения убрали почти 5 тыс. куб.м бытового мусора, обустроили более 200 мест отдыха, работы по ограничению распространения борщевика Сосновского проведены на площади более 400 га. Работники ГПЛХО и Минлесхоза постоянно контролируют состояние лесов.-0- Все материалы конференции можно прочитать по ссылке Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!