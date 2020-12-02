Минлесхоз рассказал о средней стоимости новогодних деревьев в этом году

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства рассказало о средней стоимости новогодних деревьев в этом году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

"Средняя стоимость новогоднего дерева на торговых базарах и складах лесхозов составит: высотой до 1 м - Br10, от 1 м до 2 м - Br12, от 2 м до 3 м - Br17. На складах лесничеств елочки будут стоить традиционно дешевле: Br7, Br9 и Br13 соответственно, - рассказали в пресс-службе. - Кстати, выгоднее всего новогодний атрибут покупать в Брестской области: елочки до метра здесь будут стоить всего Br6,9. А вот самые высокие цены - традиционно в Минске и Минской области: Br12,2 за елочку до метра".

Цены на новогодние деревья в кадках пока формируются. Минлесхоз обещает рассказать о них дополнительно. "Кадки в этом году будут продавать во всех населенных пунктах с численностью населения свыше 30 тыс. человек", - напомнили в ведомстве.

"Обращаем внимание: данные цены действуют только в наших точках (они есть в каждом городе и районе). Индивидуальные предприниматели устанавливают цены на свое усмотрение", - подчеркнули в министерстве.-0-