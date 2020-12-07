Минлесхоз рассказал, в каких случаях охотникам нужно звонить по телефону доверия

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве лесного хозяйства рассказали, в каких случаях охотникам нужно звонить по круглосуточному телефону доверия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте назначила уполномоченных должностных лиц дежурной службы и определила номера круглосуточного телефона доверия (8-017-39-00-000 или 8-033-333-60-00) для регистрации сообщений в соответствии с правилами охоты и правилами ведения охотничьего хозяйства", - рассказали в министерстве.

В частности, для добычи раненых охотничьих животных, ушедших на территорию другого пользователя охотничьих угодий, нужно не только получить согласие этого пользователя, но уведомить уполномоченного работника госинспекции по круглосуточному телефону доверия.

Обязательно нужно информировать уполномоченных должностных лиц дежурной службы и о случайной добыче диких животных нормируемых или включенных в Красную книгу видов. Сообщение должно содержать информацию о виде и иных признаках раненого или случайно добытого животного, дате и месте его ранения (добычи), ФИО охотников и руководителя охоты (при случайной добыче - должностного лица пользователя охотничьих угодий).

Ряд требований касается случаев, когда в охотничьих угодьях или на территориях, не включенных в этот фонд, в том числе на дорогах, обнаружили раненых, травмированных, больных или погибших диких животных. Законодательство запрещает самовольно добывать их, разделывать или перемещать их туши или части туш, использовать продукцию (мясо, шкуру, рога и другое). В таком случае должностное лицо пользователя охотничьих угодий или уполномоченное должностное лицо местного исполнительного и распорядительного органа составляет акт по форме, установленной Минлесхозом, а затем сообщает о данном факте по круглосуточному телефону доверия.

Звонок необходим и по поводу некорректных записей в документах в отношении даты добычи, пола, возраста и иных признаков охотничьего животного. В этом случае руководитель охоты или охотник незамедлительно (до транспортировки или разделки) сообщает о допущенных ошибках по круглосуточному телефону доверия. Сообщение должно содержать информацию о характере внесенных ошибочных записей, дате и времени их внесения, ФИО, должности лица, серии и номере разрешения, а также виде, поле, возрасте и иных признаках охотничьего животного. После этого руководитель охоты или охотник исправляет ошибочные записи.-0-