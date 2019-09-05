Минлесхоз рассматривает возможности регулирования численности зубров

5 сентября, Воложинский район /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства рассматривает варианты расселения популяций зубров и регулирования их численности с целью уменьшения ущерба биоразнообразию белорусских экосистем, а также сельскому хозяйству. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси существует 10 популяций зубров. Минлесхоз, учитывая имеющийся опыт, планирует регулировать численность особей на определенных территориях. В качестве примера Валентин Шатравко привел активно развивающуюся популяцию, которая была создана в Осиповичах. Сейчас она насчитывает свыше 450 голов, то есть по численности приближается к популяции Беловежской пущи. "В связи с этим нам нужно прорабатывать вопросы минимизации ущерба, который причиняют эти животные, в том числе сельскому хозяйству. Работы в этом направлении у нас довольно много. Ее активно планируем проводить в дальнейшем. В первую очередь, это расселение, во вторую - регулирование численности", - сказал первый замминистра.

Помимо регулирования численности зубров, Минлесхоз занимается проработкой вопроса учета численности рыси. В будущем это краснокнижное животное может стать нормируемым охотничьим видом. "Проблема в том, что сегодня численность животных охотничьих видов учитывается охотопользователем. Мы владеем ситуацией по численности практически всех охотничьих животных в Беларуси. Ситуация же с рысью, медведем, барсуком совершенно иная. Это признали на одном из совещаний Минприроды. Объективных данных по численности этих животных за последние 10 лет мы не имеем. Заниматься мониторингом должна Академия наук, но деятельность эта осложнена проблемами с финансированием", - пояснил Валентин Шатравко.

Перевести рысь в нормируемый вид охотничьих животных было предложено для того, чтобы вести ее учет и в дальнейшем принимать конкретные решения. "Этот вопрос в конце августа был рассмотрен на Координационном совете, свои предложения мы направили в Совет Министров. Наши предложения были следующие: разработать методику учета, дать возможность учитывать этих животных охотопользователем и признавать эти данные, поскольку по законодательству учет краснокнижников может производить только Академия наук. Исходя из возможностей учета дальше возможно будет делать какие-то выводы", - рассказал представитель министерства.

Минлесхоз предложил изучить ситуацию с рысью в странах Балтии, где это животное также находится в Красной книге, но при этом ведется его отстрел. "Наши все предложения приняты, есть поручения Совмина разработать нормативную базу по учету и до апреля месяца провести соответствующие учеты, а в дальнейшем сделать выводы, имея объективные данные", - пояснил первый замминистра.-0-