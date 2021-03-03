Минлесхоз разъяснил, как физлицам приобрести древесину

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства разъяснило механизм приобретения физическими лицами древесины в заготовленном виде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"Обновленные правила реализации древесины вступили в силу с 1 января 2021 года. Порядок приобретения древесины в заготовленном виде для физических лиц остался прежним, однако в связи с многочисленными обращениями граждан разъясняем нюансы. Существуют разные варианты приобретения древесины в заготовленном виде: на общих основаниях и по льготным условиям (из так называемых фондов облисполкомов)", - отметили в пресс-службе.

Для приобретения на общих основаниях необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и написать заявление с указанием необходимого объема древесины. При фактическом наличии ресурса специалисты лесхоза предлагают гражданину продукцию по стоимости, рассчитанной на основании биржевой котировки за предыдущий квартал, а также называют стоимость транспортно-логистических услуг (при необходимости), после чего будет заключен гражданско-правовой договор. "То есть цена древесины в данном случае будет рыночной", - добавили в Минлесхозе. В случае отсутствия необходимого ресурса в момент подачи заявления гражданин будет уведомлен дополнительно о возможных сроках поставки продукции.

Когда речь идет о больших объемах древесины, лесохозяйственные учреждения оставляют за собой право попросить документы, подтверждающие необходимость ее использования в личных, а не коммерческих целях (к примеру, строительный проект).

Чтобы приобрести древесину по ценам организаций-заготовителей (на льготных условиях), нужно обратиться с заявлением в местный исполнительный комитет. Это необходимо сделать до 1 июня 2021 года для формирования заявки на следующий год. Подобный механизм будет действовать и в последующие годы. При необходимости получения ресурса в этом году гражданин обращается с соответствующим заявлением в течение года. Затем нужно дождаться решения соответствующей комиссии райисполкома. В 2021 году заявления будут рассматриваться в ускоренном режиме, результаты рассмотрения заявок на последующие годы будут готовы примерно в ноябре-декабре.

По результатам рассмотрения заявления гражданину выдается документ (решение либо его копия, уведомление, распоряжение), подтверждающий факт выделения древесины в заготовленном виде. В обязательном порядке в документе должно быть указано полное ФИО, паспортные данные (серия и номер паспорта), а также объем и порода выделяемой древесины. С данным документом гражданин обращается в лесхоз. Лесохозяйственное учреждение оперативно рассматривает заявление и выделяет древесину из фонда облисполкома.

Непосредственно по ценам организаций-изготовителей гражданин может приобрести деловую древесину в заготовленном виде из фонда облисполкома для строительства, в том числе реконструкции и ремонта, жилых домов, хозяйственных построек. При этом физическое лицо должно постоянно проживать на территории сельской местности и нуждаться в улучшении жилищных условий.-0-