Минлесхоз разрабатывает проект по экологическому образованию детей

31 августа, Копыль /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства разрабатывает комплекс мероприятий по экологическому образованию детей. Об этом сегодня в Копыле рассказал журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.
"Разрабатываем проект, который будет включать в себя комплекс мероприятий по экологическому образованию детей. Будем рассказывать подрастающему поколению лесном массиве, работах, которые там проходят, важности этой экологической системы для страны. 40% территории Беларуси - лес, и надо, чтобы дети знали, насколько он важен для страны", - рассказал Виталий Дрожжа.
Минлесхоз, в частности, планирует организовать семейный эко-фестиваль и различные другие образовательные мероприятия, сделать упор на создание экоклассов.-0-