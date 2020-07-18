Минлесхоз снимет фильм о работе отрасли

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии профессионального праздника Министерство лесного хозяйства снимет фильм о работе отрасли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Съемки будут вестись во всех областях страны. Предполагается, что будут освещены наиболее успешные направления работы в каждом ГПЛХО. Речь идет о лесном и охотничьем хозяйстве, борьбе с лесными пожарами и вредителями, заготовке и переработке древесины.

Цель фильма - ознакомить зрителей с разноплановой деятельностью предприятий лесного хозяйства и ее результатами. Организатор съемок - "Белорусская лесная газета".

Общая продолжительность фильма - до 26 мин. Сейчас выбирается подрядчик для этих работ. Свои предложения можно присылать на электронный адрес info@lesgazeta.by или на почтовый адрес 220121, Минск, ул.Матусевича, 23 (РУП "Редакция "Белорусская лесная газета"). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (017) 365-48-01, 8 (029) 314-46-42. Заявки принимаются до 27 июля.

Как отметили в пресс-службе, в 2017 году по заказу Минлесхоза был создан фильм "Стихия" об устранении масштабных повреждений леса из-за ураганных ветров в июле 2016 года. Работали над ним 10 месяцев. В 2018-м снят фильм о борьбе с усыханием сосновых насаждений. Съемки проводились в наиболее пострадавших районах, где сосредоточили основные силы отрасли. Свое мнение о проблеме высказали специалисты лесного хозяйства, ученые, экологи, зарубежные эксперты. В фильме "Хранители леса", созданном в 2019 году, основной акцент сделан на семейных династиях лесоводов, которые любят свое дело.-0-