Минлесхоз снимет фильм о развитии лесного хозяйства в Беларуси

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства Беларуси снимет фильм о работе отрасли в преддверии профессионального праздника - Дня работников леса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"В картине будет показана история одного дерева: от выращивания до производства продукции. Особый акцент в фильме будет сделан на людях, которые трудятся в отрасли. Благодаря их ежедневной работе Беларусь сегодня входит в топ-10 лесных государств Европы", - отметили в пресс-службе.

Ожидается, что съемки фильма будут проходить на протяжении нескольких месяцев во всех областях страны. Общая продолжительность фильма составит 26 минут.

Это не первый подобный проект в отрасли. В 2017 году по заказу Минлесхоза был создан фильм о ликвидации масштабных повреждений лесного фонда в результате ураганных ветров в июле 2016 года. Работа над картиной велась на протяжении 10 месяцев.

В 2018 году был снят фильм, посвященный борьбе с усыханием сосновых насаждений. Съемки проводились в наиболее пострадавших от усыхания районах страны, где были сосредоточены основные силы отрасли. Свое мнение о проблеме высказали специалисты лесного хозяйства, ученые, экологи, зарубежные эксперты.-0-