18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минлесхоз в 2021 году уделит особое внимание лесовосстановлению. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время заседания коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Признавая сложности в области воспроизводства лесов, нынешний год мы с вами объявляем Годом лесных культур. Он должен стать переломным в нашем отношении к вопросам лесовосстановления. Для решения задач у нас есть все необходимое. Создана материальная база, есть посадочный материал соответствующего качества. Остается один вопрос - человеческий фактор. В связи с этим мы принимаем решение об усилении ответственности, о концентрации наших контрольных мероприятий именно в этом направлении", - сказал Виталий Дрожжа.

Он подчеркнул, что основа создания новых лесов - качественный лесосеменной материал. "Сегодня в отрасли 1759 га лесосеменных плантаций. И это уже позволяет нам более 50% лесных культур создавать именно селекционным посадочным материалом. Мы достигли оптимального, по мнению ученых, соотношения нормального и селекционного посадочного материала при создании новых лесов", - подчеркнул министр.

Посадочный материал выращивают в 78 постоянных лесных питомниках лесхозов общей площадью свыше 1,3 тыс. га. В 2020 году в питомниках выращено почти 375 млн стандартных сеянцев и саженцев.

Одна из тенденций последних лет - наращивание объемов производства посадочного материала с закрытой корневой системой. Для этих целей в отрасли в 2018-2020 годах было построено четыре новых специализированных тепличных комплекса, в которых ежегодно будет выращиваться около 14 млн штук стандартного посадочного материала. В результате если в 2016 году было выращено около 10 млн растений с закрытой корневой системой, то в 2020-м - 21,4 млн. Планируется, что к 2025 году эта цифра достигнет 25 млн растений в год.

Посадочный материал с закрытой корневой системой отличается более высокой приживаемостью (99%), устойчивостью к различным болезням и вредителям, относительной неприхотливостью к погодным условиям (посадку леса можно проводить на протяжении более долгого периода). Такие технологии сегодня используют ведущие европейские страны, в том числе Финляндия.-0-