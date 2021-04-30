Минлесхоз: в Беларуси увеличивается площадь и другие качественные показатели лесов

30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Благодаря целенаправленной работе лесоводов в Беларуси достигнута положительная динамика лесного фонда. За прошедший год улучшились все основные количественные и качественные показатели лесов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства лесного хозяйства.

В ведомстве еще раз обратили внимание, что сообщения о беспрецедентных вырубках лесных массивов в стране беспочвенны. На фейки в Минлесхозе ответили на языке цифр.

"Сегодня Беларусь - в десятке ведущих лесных государств Европы. Общая площадь земель лесного фонда в Беларуси сегодня составляет около 9,7 млн га. При этом в результате целенаправленной работы лесоводов достигнута положительная динамика лесного фонда. Всего за один прошедший год улучшились все основные количественные и качественные показатели лесов. В том числе, покрытая лесом площадь составила 8334,4 тыс. га (плюс 54,1 тыс. га), а лесистость территории страны достигла 40,1% (плюс 0,2%)", - рассказали в пресс-службе министерства. Также увеличился общий запас древесины на корню (до 1857,6 млн куб.м), а средний запас насаждений составил 223 куб.м на 1 га (плюс 2 куб.м).

Подчеркивается, что все леса в Беларуси делятся на 4 категории: природоохранные, рекреационно-оздоровительные, защитные, эксплуатационные.

"Заготовка древесины ведется преимущественно в эксплуатационных лесах, изначально создаваемых с целью последующей заготовки лесных ресурсов. Всего в стране около 5,9 млн. га эксплуатационных лесов. В этом плане лесное хозяйство сравнимо с сельским с поправкой лишь на временной фактор: заготовка ресурсов осуществляется по мере созревания урожая", - рассказали в Минлесхозе. В целом за год в стране было заготовлено чуть менее 27 млн куб.м древесины. Фактически столько же в 2019 году.

У каждой породы дерева свой срок созревания. К примеру, сосну, ель, пихту и лиственницу в эксплуатационных лесах можно рубить с 81 года, дуб, ясень и клен - со 101 года, березу (кроме карельской) - с 61 года, а осину и тополь - и вовсе с 41.

"Кстати, пик созревания "лесного урожая" должен прийтись на 2030-е годы, когда созданные после войны леса перейдут в категорию спелых. Вот тогда в стране, действительно, должен увеличиться объем заготовки древесины", - подчеркнули в министерстве.

Также отмечается, что главный принцип лесоводов - неистощительность лесопользования - соблюдается неукоснительно. В Беларуси не вырубают лесов больше, чем создают. За последние 10 лет только в лесном фонде Минлесхоза руками лесоводов было создано более 320 тыс. га новых лесов.-0-