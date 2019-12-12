Минниханов: нужно развивать межмузейное сотрудничество на международном уровне

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо активно развивать межмузейное сотрудничество на международном уровне - это важное направление сохранения и популяризации истории Великой Отечественной войны, укрепления связей между народами и поколениями. Такое мнение высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов во время форума "Межмузейное сотрудничество: навстречу 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", передает корреспондент БЕЛТА.

"В памяти никогда не померкнет героический подвиг наших народов в Великой Отечественной войне. Борьба против фашизма объединила людей разных национальностей, религий и убеждений. Народы наших стран насмерть стояли в битвах за родную землю. Мы всегда будем благодарны героям, отдавшим свои жизни ради Великой Победы. В России и Беларуси понимают важность сохранения памяти наших граждан, павших во Второй мировой войне. Также предотвращают фальсификацию и искажение ее истории. В Беларуси достойный уход за военными мемориалами, а молодое поколение воспитывается в духе уважения и добрососедства. Музей истории Великой Отечественной войны - яркое тому подтверждение. Необходимо активно развивать межмузейное сотрудничество на международном уровне. Это важное направление сохранения и популяризации истории Великой Отечественной войны, укрепления связей между народами и поколениями", - подчеркнул Рустам Минниханов.

Мнение о том, что сохранение исторической памяти сегодня требует защиты, поддержал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. По его словам, есть договоренность о презентации к 9 мая совместной книги, которую готовят шесть музеев Беларуси и России. "В этом сборнике будут представлены уникальные материалы, которые позволят сопереживать тому, сколь много страданий и горя пришлось на земли Беларуси, России, Украины, всех тех краев, которые испытали гнев врага", - добавил он.

"Среди функций музеев - сохранение исторической правды и просветительская работа, - отметила руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства Марианна Щеткина. - И когда музеи сотрудничают, это открывает перед всеми дополнительные возможности, а новые проекты укрепляют добрососедские отношения. Сохранение исторической памяти - это доверенное нам знамя Победы, которое мы должны сохранить, с честью пронести через всю нашу жизнь и передать будущему поколению".

В преддверии Года памяти и славы, а также подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны проходит комплекс мероприятий, посвященных военно-историческим музеям. Состоялся форум о межмузейном сотрудничестве, подписано соглашение о сотрудничестве между музеем-заповедником "Сталинградская битва" и Национальным историческим музеем, прошел кинопоказ фильма "Ржев", открылась фотовыставка "Подвиг военных корреспондентов".-0-