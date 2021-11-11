Минобороны: Беларусь и Россия готовы обеспечивать военную безопасность СГ в любых условиях обстановки

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия готовы обеспечивать военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Как ранее сообщалось, полеты стратегической авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации в воздушном пространстве Республики Беларусь будут проводиться на регулярной основе. В настоящее время два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в том числе имитацию бомбометания на авиационном полигоне Ружанский без применения авиационных средств поражения. Одновременно истребительная авиация белорусских ВВС решила задачу по их условному перехвату и обеспечивает сопровождение по маршруту полета", - рассказали в Минобороны.

В ведомстве добавили: "Проводимая проверка дежурных сил, входящих в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, а также решаемые задачи свидетельствуют о готовности и решимости Беларуси и России обеспечить военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки как в воздухе, так и на земле".-0-