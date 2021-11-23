Генштаб: Беларусь продолжит принимать меры по повышению обороноспособности страны

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит принимать меры по повышению обороноспособности страны. Об этом говорится в официальном заявлении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Виктора Гулевича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе оборонного ведомства.

"Все чаще в зарубежных средствах массовой информации появляются провокационные заявления бывших высокопоставленных военных деятелей, пытающихся выдавать себя за "экспертов" в вопросах военного искусства. А в целом мы видим, как население Польши, Прибалтики и Украины приучают к мысли о неизбежности войны. Ответом на провокационные высказывания будет дальнейшее повышение обороноспособности Республики Беларусь. Мы нарастим интенсивность боевой подготовки, продолжим выполнять задачи по разведке для недопущения внезапного нападения на наше государство", - отметил Виктор Гулевич.

В ходе различных тренировок и учений в течение учебного года будут отработаны вопросы по оперативному созданию группировок войск на различных операционных направлениях, апробированы различные варианты отражения военной агрессии против Беларуси. "Именно такие подходы заложены нами в подготовку Вооруженных Сил в 2021-2022 годах", - добавил начальник Генерального штаба. -0-