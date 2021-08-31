Минобороны Беларуси и делегация Вооруженных сил Пакистана обсудили направления сотрудничества

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси генерал-майор Олег Воинов провел переговоры с пакистанской военной делегацией во главе с начальником управления международного военного сотрудничества Объединенного штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан генерал-майором Махмудом Захидом. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
"Стороны обсудили основные направления двустороннего военного сотрудничества, отметили наличие значительных перспектив в областях, представляющих обоюдный интерес", - уточнили в ведомстве.
В ходе визита делегация посетила Военную академию, где ознакомилась с процессом и этапами подготовки военных кадров, и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.-0-