Минобороны Беларуси и Китая подписали меморандум о международном военном сотрудничестве

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В формате видеоконференции сегодня состоялась рабочая встреча начальника Департамента международного военного сотрудничества - помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с начальником Канцелярии международного военного сотрудничества Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-майором Цы Говэем, сообщает БЕЛТА.

Обсуждался план основных мероприятий на 2022 год по линии военного сотрудничества между двумя странами, а также подписан меморандум об установлении побратимских отношений между министерствами обороны Беларуси и Китая в области международного военного сотрудничества.

"Главами органов международного военного сотрудничества Беларуси и Китая подчеркнуто наличие хороших перспектив в сфере двустороннего военного сотрудничества между странами, важность их дальнейшего укрепления и развития. Особо отмечен статус наших отношений, имеющих характер доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - сказали в ведомстве.-0-