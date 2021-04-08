Минобороны Беларуси и России обсудили обеспечение иностранной инспекции во время учения "Запад-2021"

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершилось заседание совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями министерств обороны Беларуси и России. По итогу подписан протокол, в котором стороны определили порядок взаимодействия в 2021 году, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

В частности, стороны определили порядок взаимодействия по обеспечению иностранной инспекционной деятельности в период подготовки и проведения на территории Беларуси совместного стратегического учения "Запад-2021".

Также согласованы вопросы совместной инспекционной деятельности по Венскому документу в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, поднимались вопросы дальнейшей реализации Договора по открытому небу в рамках группы государств Беларусь - Россия.-0-