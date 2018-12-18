Минобороны Беларуси и Сербии подписали план военного сотрудничества на 2019 год

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства обороны Беларуси и Сербии подписали план военного сотрудничества на 2019 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе военного ведомства.
Подписание состоялось во время рабочей встречи представителей министерств обороны Беларуси и Сербии по вопросам двустороннего военного сотрудничества.
В ходе мероприятия стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества оборонных ведомств и обменялись мнениями об актуальных вопросах региональной и международной безопасности.-0-
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