Минобороны Беларуси и Великобритании подписали план сотрудничества на 2019 год

Во время подписания документа. Фото Министерства обороны

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во главе с директором по вопросам политики международной безопасности Николасом Гуром находится с официальным визитом в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

Прошла встреча британской военной делегации с начальником департамента международного военного сотрудничества - помощником министра обороны генерал-майором Олегом Воиновым. Стороны обсудили двустороннее взаимодействие в военной сфере, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности.

По итогам встречи подписан план военного сотрудничества между Министерством обороны Беларуси и Министерством обороны Великобритании на 2019 год.

Визит делегации Министерства обороны Великобритании в Беларусь проходит с 22 по 24 ноября.-0-

Фото Министерства обороны