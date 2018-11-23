Минобороны Беларуси и Великобритании подписали план сотрудничества на 2019 год

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во главе с директором по вопросам политики международной безопасности Николасом Гуром находится с официальным визитом в Беларуси. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.
Прошла встреча британской военной делегации с начальником департамента международного военного сотрудничества - помощником министра обороны генерал-майором Олегом Воиновым. Стороны обсудили двустороннее взаимодействие в военной сфере, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности.
По итогам встречи подписан план военного сотрудничества между Министерством обороны Беларуси и Министерством обороны Великобритании на 2019 год.
Визит делегации Министерства обороны Великобритании в Беларусь проходит с 22 по 24 ноября.-0-
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