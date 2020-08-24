Минобороны: белорусская авиация выполняла задачи сугубо в воздушном пространстве Беларуси

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под руководством Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны сегодня проведена встреча с атташе по вопросам обороны при посольстве Литвы в Беларуси. Такая информация размещена в Telegram-канале Минобороны, сообщает БЕЛТА.

Во время встречи литовскому атташе доведена информация о нарушении государственной границы Беларуси в воздушном пространстве с литовской стороны 23 августа и выражен протест. Нарушение было пресечено с использованием вертолета Ми-24 белорусских ВВС.

Вооруженные Силы располагают доказательствами, полученными с помощью средств объективного контроля, о выполнении задач нашей авиацией сугубо в воздушном пространстве Беларуси. Белорусская сторона надеется, что заявление Министерства иностранных дел Литвы о якобы нарушении воздушного пространства Литвы вертолетом белорусских ВВС будет иметь доказательную базу без привязки к политическим вопросам.-0-