Минобороны фиксирует неадекватную реакцию Польши по решению ситуации с беженцами на границе

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны фиксирует абсолютно неадекватную реакцию руководства Польши по решению той ситуации, которая образовалась на белорусско-польской границе с беженцами. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Вместо диалога и принятия действенных мер по разрешению миграционного кризиса наши соседи продолжают беспрецедентное наращивание силовой составляющей у границ Беларуси, - рассказали в ведомстве. - Сосредоточение 15 тыс. военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения нельзя назвать адекватной реакцией на мигрантов у границы. Больше это напоминает создание ударных группировок войск. Действия польских военных идут вразрез всех международных и двухсторонних договоренностей".

Учитывая нежелание военного руководства Польши идти на диалог, отвержение наших шагов, направленных на решение вопросов в рамках международных норм, а также необоснованные обвинения в адрес Вооруженных Сил и Республики Беларусь в целом, белорусское военное ведомство вынуждено принимать адекватные меры реагирования как самостоятельно, так и в рамках имеющихся договоренностей с нашим стратегическим союзником.

"Мы не будем бряцать оружием, в отличие от наших соседей. Созданная система реагирования на подобные выпады позволяет нам сделать все, чтобы защитить суверенитет и независимость страны. Нашим соседям Вооруженные Силы Беларуси советуют остановить истерию и оголтелый милитаризм и пойти по пути решения всех вопросов в рамках диалога", - заявили в Минобороны.-0-