Минобороны фиксирует увеличение интенсивности полетов авиации НАТО вдоль границы Беларуси

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны фиксирует постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран - членов НАТО вдоль государственной границы Беларуси. Об этом заявил журналистам начальник зенитных ракетных войск - начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО полковник Сергей Фролов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время нашими средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран - членов НАТО вдоль государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Украины. Так, за последнее время общее количество полетов увеличилось практически в два раза, в том числе количество полетов разведывательной авиации. При этом необходимо отметить, что количество привлекаемой авиации ВВС США увеличилось в 1,5 раза", - рассказал он.

Кроме того, по словам Сергея Фролова, продолжается активное использование беспилотной разведывательной авиации. "Минимальное удаление маршрутов полетов от государственной границы с Беларусью составляет 15-20 километров. Данные факты подтверждают наращивание военной деятельности у наших границ и свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг Республики Беларусь", - отметил он.-0-